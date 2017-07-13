لافروف: سورية تشهد تغيرات إيجابية بعد إقامة مناطق تخفيف التوتر

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، أن سورية تشهد تغيرات إيجابية بعد التوصل إلى اتفاقات أستانا حول إقامة مناطق تخفيف التوتر.

ونقلت “روسيا اليوم” عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي ديديه ريندرز في بروكسل إنه “لقد أقيمت منطقة (تخفيف التوتر) في الجنوب الغربي بمشاركة عسكريين ودبلوماسيين من روسيا والولايات المتحدة والأردن، وقد ساعد ذلك على خفض العنف. ولا يزال نظام وقف إطلاق النار قائما عموما منذ الأحد 9 تموز. ونعول على تعزيز هذا التوجه”.