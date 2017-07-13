لافروف: سورية تشهد تغيرات إيجابية بعد إقامة مناطق تخفيف التوتر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، أن سورية تشهد تغيرات إيجابية بعد التوصل إلى اتفاقات أستانا حول إقامة مناطق تخفيف التوتر.
ونقلت “روسيا اليوم” عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي ديديه ريندرز في بروكسل إنه “لقد أقيمت منطقة (تخفيف التوتر) في الجنوب الغربي بمشاركة عسكريين ودبلوماسيين من روسيا والولايات المتحدة والأردن، وقد ساعد ذلك على خفض العنف. ولا يزال نظام وقف إطلاق النار قائما عموما منذ الأحد 9 تموز. ونعول على تعزيز هذا التوجه”.
وتابع أن المحادثات بشأن إقامة 3 مناطق أخرى لتخفيف التوتر لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن محادثات أستانا الأخيرة حققت تقدما معينا بهذا الشأن.
وأعرب لافروف عن أمله في أن تتمكن الجولة القادمة من المحادثات التي ستجري في أستانا الشهر المقبل من إكمال العمل في هذا المجال.
وأكد لافروف أن محادثات أستانا أعطت زخما إيجابيا لعملية التسوية السورية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف، لافتا إلى أن “المعارضة السورية” يجب أن تتخلى عن لغة الإنذارات خلال المحادثات والشروط المسبقة.
وأوضح وزير الخارجية الروسي أن “الوثيقة التي وقعها ممثلون روس وأمريكيون وأردنيون في عمان تتضمن بندا ينص على التوصل إلى اتفاق حول إقامة”، مركز مراقبة في الأردن.
وكالات
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