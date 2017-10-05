لافروف: سندعم «المعارضة المسلحة» ضد «النصرة»

رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن من الضروري أن تنسق الولايات المتحدة وقوات «التحالف الدولي» عملياتها في سوريا، مع الجيش السوري والقوات الجوية الروسية، مضيفاً أن على «التحالف» أن يوسّع نشاطه ليشمل استهداف «جبهة النصرة» أيضاً.

وقال في اجتماع مع رؤساء الوكالات الأمنية في مدينة كراسنودار، إن «المحادثات الأخيرة في أنقرة بين الرئيسين الروسي والتركي، أدت إلى تحقيق بعض النتائج... وهناك معلومات تفيد بأن الجماعات المسلحة التي أصبحت جزءاً من اتفاق (تخفيف التصعيد) في إدلب، بدأت العمل بشكل أكثر فعالية ضد (جبهة النصرة)، وسنقدم لهم يد العون في هذا الجهد، والجيش السوري سيفعل الشيء نفسه». المصدر: الأخبار- تاس