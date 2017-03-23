لافروف: سنتعامل مع إسرائيل في سوريا وفق أفعالها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن بلاده ستتعامل مع سلوك إسرائيل في الملف السوري «من خلال الأفعال، لا الأقوال».

وأوضح في خلال مؤتمر صحافي بعد لقاء مع نظيره الكونغولي ليونار اوكيتوندو، أن «الجانبين الروسي والإسرائيلي اتفقا في خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لموسكو أخيراً، على تنسيق التعاون بين العسكريين من كلا الجانبين في سوريا»، مضيفاً: «نحن سنحكم على مدى التزام الجانب الإسرائيلي هذه التفاهمات من خلال الأفعال لا الأقوال».

وكالات