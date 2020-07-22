لافروف: روسيا متفقة مع إيران على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي

أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، أنه نقل رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ووفق ما نقلت قناة “روسيا اليوم” قال لافروف إن بلاده متفقة مع إيران على ضرورة بذل كل الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك فرصة للحفاظ على هذا الاتفاق.



وأكد ظريف أن واشنطن تنتهك القانون الدولي بفرض العقوبات على الشعب الإيراني، قائلاً “مستعدون لتطوير العلاقات مع السعودية والامارات على قاعدة الاحترام المتبادل”.



وأشار ظريف إلى أن إيران وروسيا كانتا مع بعضهما في صف واحد مع الشعب السوري ضد الإرهاب.



في حين قال لافروف مفتتحاً المباحثات مع ظريف في موسكو مساء أمس “إننا واثقون من أن فرص اعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مجراها الطبيعي ما زالت قائمة، وعلى أقل تقدير فان أصدقاءنا الإيرانيين، يقومون بما يلزم لذلك على أفضل وجه”.



و نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين، قد صرح بـ”عدم احتياج” روسيا إلى إيران، وقال لافروف بهذا الصدد: “أظن أن السيد بولتون لم يملك أي أساس لنسب هذه الأقوال للرئيس بوتين، ذلك أن الرئيس بوتين لم ينطق بهذه الأقوال قط”.



وتابع: “ليس من تقاليدنا وقواعدنا، ناهيك عن أنه ليس من تقاليد وقواعد الرئيس بوتين شخصياً، أن يحاول لعب هذه الألاعيب من وراء ظهور شركائنا”.



وتسعى الولايات المتحدة إلى تروج إشاعات بأن روسيا ليس بحاجة الوجود الإيراني في سورية بهدف خلق خلافات بين حلفاء سورية.