لافروف: روسيا تسعى للإسراع بعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تسعى للمساعدة في الإسراع بحل قضية المهجرين السوريين وعودتهم إلى بلدهم.

وقال لافروف في مستهل مباحثاته اليوم في موسكو مع نظيره اللبناني جبران باسيل: إن “روسيا تقدمت بمبادرة لحل قضية المهجرين السوريين وتقيم اتصالات مع الحكومة السورية والبلدان التي تستضيف مهجرين لديها” معربا عن الرغبة في بحث خطوات ملموسة لتنفيذ هذه الخطط.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في برلين أول أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضرورة مواصلة الجهود للمساعدة في عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم داعيا الأطراف المعنية إلى بذل كل ما هو ممكن لتحقيق ذلك بأسرع وقت.

بدوره قال باسيل: إن “لبنان يدعم ويأمل في تنفيذ المبادرة الروسية حول المهجرين السوريين” معربا عن التقدير لموقف روسيا الذي يؤكد منطلقاتها المبدئية لتسوية مشاكل المنطقة.