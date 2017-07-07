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لافروف بعد لقائه لودريان:الإرهاب العدو الأول والمشترك

لافروف بعد لقائه لودريان:الإرهاب العدو الأول والمشترك

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الإرهاب الدولي هو العدو الأول والمشترك مؤكدا ضرورة وضع كل الخلافات جانباً لمحاربته.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي بعد مباحثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس أمس الخميس “إن موسكو مهتمة باستئناف الحوار حول كل المواضيع مع باريس بصيغة 2 زائد 2”.
وأضاف لافروف “إننا قارنا نهجينا لاستئناف المحادثات السورية السورية تحت رعاية الأمم المتحدة وإدارة مبعوثها الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا في جنيف وهي المحادثات التي ستجمع ممثلين عن الحكومة السورية وجماعات المعارضة الرئيسية”.
من جانبه أعلن وزير الخارجية الفرنسي أنه أبلغ نظيره الروسي أن فرنسا تريد حوارا مبنيا على أفعال ملموسة مع روسيا.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت أن لافروف ولودريان بحثا إمكانية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والوضع في سورية وأوكرانيا وليبيا ومنطقة الصحراء الكبرى والشرق الأوسط ومسائل العلاقات الروسية الفرنسية الثنائية.

المصدر: سانا

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