لافروف: الوضع الراهن أكثر ملاءمة لاتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة في سورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوضع الراهن “أكثر ملاءمة بكثير” لاتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة في سورية مشيرا الى أن العمل جار على تحضير جولة محادثات في جنيف في ال20 من الشهر الجاري برعاية الأمم المتحدة.



واعتبر لافروف في مقابلة مع قناة /إن تي في/ الروسية تبث اليوم أن طرح شروط مسبقة من قبل “المعارضة” قد يؤدي إلى تأجيل هذه الجولة من المحادثات ما سيلحق أضرارا جدية بسمعة منظمة الأمم المتحدة”.



وأوضح لافروف ان روسيا تحضر لاتصالات جديدة بين الحكومة السورية و”الجماعات المسلحة” في العاصمة الكازاخية أستانا هذا الاسبوع ووجهت دعوة للولايات المتحدة للمشاركة فى هذا الاجتماع.



وكانت وزارة الخارجية الكازاخية اعلنت امس أنه تمت دعوة وفد الجمهورية العربية السورية وممثلي “المعارضة” إضافة للمبعوث الدولى الخاص إلى سورية ستافان دى ميستورا الى اجتماع فى استانا يومى ال/15/ وال /16/ من الشهر الجارى بشأن تسوية الازمة فى سورية.

وكالات