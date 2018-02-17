لافروف: القوات الأميركية تتواجد في سورية بشكل غير قانوني

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على عدم شرعية الوجود العسكري الأميركي في سورية.





وقال لافروف في مقابلة مع قناة “يورو نيوز” التلفزيونية: إن “القوات الخاصة الأميركية وتشكيلاتها الأخرى موجودة على الأرض في سورية بشكل غير قانوني ودون دعوة من الحكومة الشرعية فيها أو تفويض من مجلس الأمن الدولي”.





وأضاف لافروف: “من الواضح أن لدى الولايات المتحدة على الأرجح نوعا ما من الاستراتيجية التي تقوم على إبقاء قواتها في سورية إلى الأبد وأنها تريد أن تفعل الشيء نفسه الآن في العراق وأفغانستان على الرغم من جميع الوعود التي قطعتها على نفسها في وقت سابق”.





وتابع لافروف: إن الأميركيين “يعملون بالفعل على ضمان فصل جزء كبير من الأراضي السورية عن باقي البلاد في انتهاك لسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية”.





وكان لافروف أكد يوم الثلاثاء الماضي أن تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية أحادية الجانب فى سورية تشكل تهديدا لوحدة أراضي البلاد كما شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس على وجود شكوك حول الوجود العسكري الأمريكي في سورية دون موافقة حكومتها حيث كان السبب المعلن هو القضاء على تنظيم داعش الإرهابى لكن الحقيقة مغايرة لذلك فالأمريكيون يربطون وجودهم بإعادة الاستقرار في سورية وقالت: “رأينا تناقضات كثيرة بين الأقوال والأفعال في السياسة الأمريكية ولم نحصل على إجابات واضحة بهذا الشأن أثناء اللقاءات المتعددة بين الجانبين”.





من جهة أخرى بحث لافروف مع نظيره المصري سامح شكري تطورات الأوضاع في سورية وليبيا بالإضافة إلى عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.





وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم إن “لافروف وشكري تبادلا خلال اللقاء على هامش مؤءتمر ميونيخ للأمن الآراء حول القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على الأزمة في سورية والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية”.





وأوضحت الوزارة أن الجانبين تناولا كذلك عددا من القضايا القائمة حول التعاون الروسي المصري.





من جهته أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن الوزيرين بحثا الموضوعات المهمة المرتبطة بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ورحبا بقرار عودة الطيران المباشر بين مصر وروسيا مع التأكيد على الرغبة المشتركة في استعادة الزخم في حركة السياحة الوافدة من روسيا إلى مصر.



