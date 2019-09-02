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لافروف: الغرب يواصل عرقلة عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يواصل عرقلة عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم مشددا على أن الحديث عن عدم تأمين الدولة السورية الظروف الملائمة لعودتهم “مسيس ومتحيز”.

وأوضح لافروف في كلمة أمام طلاب معهد موسكو للعلاقات الدولية اليوم أن الصعوبات تتمثل في عدم اهتمام معظم الدول الغربية بما يكفي لتهيئة الظروف لعودة المهجرين السوريين في ظل تأمين الدولة السورية الظروف المناسبة لهذه العودة مشيرا إلى أنه عندما يقول الغرب غير ذلك فهذا يعني وجود تسييس لهذه المسألة.

وبين لافروف أن عدد المهجرين السوريين العائدين من لبنان والأردن كبير للغاية حيث يعود أكثر من ألف مهجر يوميا.

وأكدت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية حول عودة المهجرين السوريين في بيان في تموز الماضي عودة عشرات الآلاف من المهجرين إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ومرتزقتها من الإرهابيين عرقلة عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم وشددتا على أن واشنطن وبعض الدول الغربية لا ترغب في الاعتراف بمنجزات الدولة السورية في موضوع إعادة الحياة السلمية لشعبها وتعرقل عملية العودة لأهداف خاصة بهم.