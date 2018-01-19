لافروف : الغرب يغمض عينيه عن استخدام الإرهابيين في سورية أسلحة كيميائية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حصول الإرهابيين في سورية والعراق على تقنيات تصنيع مواد كيميائية يثير القلق.
وقال لافروف خلال كلمة له في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل إن “الغرب يغمض عينيه عن استخدام الإرهابيين الأسلحة الكيميائية في سورية ويرفض إدانتهم”.
وأضاف لافروف: “اقترحنا على الغرب إدانة الأعمال الإرهابية في سورية والعراق ولكن للأسف كانت هناك معارضة من الغربيين الذين أغمضوا أعينهم عن استخدام الارهابيين الأسلحة الكيميائية وفضلوا اتهام دمشق لخدمة بعض المصالح الاستراتيجية”.
وقال لافروف: “علينا التوصل إلى آلية تحقيق فيما يتصل باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية”.
وقال لافروف: “إننا نتطلع للوصول إلى معاهدة دولية لمكافحة الأعمال الإرهابية واستخدام الأسلحة البيولوجية”.
المصدر : وكالات
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