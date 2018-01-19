لافروف : الغرب يغمض عينيه عن استخدام الإرهابيين في سورية أسلحة كيميائية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حصول الإرهابيين في سورية والعراق على تقنيات تصنيع مواد كيميائية يثير القلق.

وقال لافروف خلال كلمة له في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل إن “الغرب يغمض عينيه عن استخدام الإرهابيين الأسلحة الكيميائية في سورية ويرفض إدانتهم”.

وقال لافروف خلال كلمة له في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل إن “الغرب يغمض عينيه عن استخدام الإرهابيين الأسلحة الكيميائية في سورية ويرفض إدانتهم”.