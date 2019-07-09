لافروف: إيران بتجاوزها الحد المسموح لتخصيب اليورانيوم لا تخرق اتفاق الضمانات.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، إن ايران برفعها مستوى التخصيب لم تخالف اتفاق الضمان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وموسكو لا تستبعد استمرار طهران برفع مستوى تخصيب اليورانيوم.



وأضاف لافروف للصحفيين ، أن موسكو مستعدة للقاء "الخماسية" وايران لمناقشة خطة العمل المشتركة للبرنامج النووي الإيراني على مستوى الوزراء عند التوصل لاتفاق حول ذلك.



وأكد لافروف أنه "يوجد اقتراح لعقد اجتماع على مستوى الوزراء، سنكون مستعدين لذلك، ولكن على أساس أنه من الضروري عقد مثل هذا الاجتماع وبحوزتنا اتفاقيات محددة، وحتى الان لم يتم النظر بأي اتفاقيات".



وتابع لافروف فيما يخص تخصيب ايران لليورانيوم "بالطبع ، نحن لسنا مهتمين بتأزم وتفاقم الوضع حول إيران وفي تلك المنطقة بشكل عام. ونتوقع أن تبدي إيران ضبط النفس، لكن لا يمكننا أن نغض الطرف عن حقائق موضوعية، وهي أن إيران عندما بدأت الآن في تخصيب اليورانيوم ما فوق 3.67 بالمئة إلى 5 بالمئة كبداية، وبعد ذلك ستحاول على الأرجح القيام بذلك مجددا- فهي بذلك لا تنتهك معاهدة عدم الانتشار أو اتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو البروتوكول الإضافي لهذا الاتفاق".



من جهة أخرى قال لافروف: البنية العسكرية للناتو اقتربت من حدودنا والوضع مختلف عما كان عليه عام 2011.



وأكد وزير الخارجية الروسي أن الأمن الأوروبي الأطلسي يشهد حالة من الأزمة، معتبرا أن هذا الأمر ناجم عن أنشطة الناتو وبينها اقتراب بنيته العسكرية من حدود روسيا.