لافرنتييف: مؤتمر سوتشي سيعقد في 29 و 30 كانون الثاني القادم

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية ورئيس وفد روسيا إلى مباحثات أستانا ألكسندر لافرنتييف أن مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في سوتشي سيكون يومي 29 و 30 كانون الثاني القادم.

وأكد لافرنتييف في حديث تلفزيوني أن المؤتمر سيضم 1500 شخصا من كافة أطياف الشعب السوري، فيما اعترض النظام التركي على مشاركة ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

وأكد لافرنتييف في حديث تلفزيوني أن المؤتمر سيضم 1500 شخصا من كافة أطياف الشعب السوري، فيما اعترض النظام التركي على مشاركة ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.