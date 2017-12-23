لافرنتييف: مؤتمر سوتشي سيعقد في 29 و 30 كانون الثاني القادم
أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية ورئيس وفد روسيا إلى مباحثات أستانا ألكسندر لافرنتييف أن مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في سوتشي سيكون يومي 29 و 30 كانون الثاني القادم.
وأكد لافرنتييف في حديث تلفزيوني أن المؤتمر سيضم 1500 شخصا من كافة أطياف الشعب السوري، فيما اعترض النظام التركي على مشاركة ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وقال لافرنتييف “أن موسكو حاولت إقناع الولايات المتحدة لتكون إحدى الأطراف الضامنة للحوار في اجتماعات أستانا إلا أن الأخيرة رفضت، بينما لم يتخذ ديمستورا قراره بعد بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي”.
وأضاف لافرنتييف “إن مؤتمر سوتشي سينظر في مختلف المسائل وأهمها إجراء الإصلاحات الدستورية الضرورية وتنفيذ الظروف الملائمة لعقد انتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة.. ولذلك نرى أن على السوريين أنفسهم أن يبدؤوا بمناقشة هذه المسائل وإطلاق عملية الإصلاحات الدستورية”.
واعتبر لافرنتييف أن استمرار سوتشي متوقف على النتائج التي ستصدر عنه.
المصدر : وكالات
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