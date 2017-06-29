لاصق طبي بديل عن اللقاحات التقليدية ضد الإنفلونزا

كشف علماء من جامعة إيموري بولاية أطلنطا الأمريكية أنهم بصدد تطوير لاصق طبي قد يغني الناس عن اللقاحات التقليدية ضد الإنفلونزا.



وقال العلماء “لقد بدأنا باختبار هذا اللاصق الطبي المميز الذي قد يغنينا يوما ما عن اللقاحات التقليدية للإنفلونزا، وأهم ميزاته، سهولة تخزينه ونقله مقارنة باللقاحات العادية، فقد يتمكن الأطباء إرسال هذا اللاصق للناس عبر البريد، ليجنبوهم الانتظار والوقوف بالطوابير لتلقي اللقاحات”.



كما أظهرت الاختبارات أن فعالية هذا اللاصق في الوقاية من الأنواع التقليدية من الإنفلونزا لا تقل عن فعالية اللقاحات الموجودة حاليا، والشيء المميز الآخر فيه هو قابلية حفظه لعدة سنوات دون أن يفقد خصائصه العلاجية، حتى أنه ليس هناك من داع لحفظه في البرادات، كما أن حجمه صغير فقطره يبلغ2.5 سم تقريبا”.



وبين الخبراء أن طريقة استخدام هذا اللاصق بسيطة حيث يمكن وضعه على المعصم لـ 20 دقيقة فقط ، لتقوم الإبر الدقيقة الموجودة عليه بحقن المواد في الطبقة العليا من الجلد دون التسبب بأدنى ألم، وبعدها ينزع ويرمى في القمامة، أي أنه يمكن لأي شخص استعماله دون الحاجة لوجود أخصائي أو طبيب، الأمر الذي قد يشجع الكثيرين على استخدامه، ويقلل احتمالات الإصابة بالإنفلونزا حول العالم.

وكالات