لاريجاني: الوجود الاستشاري الإيراني في سورية جاء بطلب من حكومتها الشرعية

جدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني التأكيد على أن الوجود الاستشاري الإيراني في سورية والعراق جاء تلبية لطلب رسمي من حكومتيهما الشرعيتين للمساعدة في محاربة الإرهاب.

وقال لاريجاني في كلمة الليلة الماضية إن “هدف أميركا من خلق تنظيم داعش الإرهابي كان ضرب الأمن في إيران وسورية وأفغانستان وتأجيج العنف في المنطقة وخلق مشكلة أمنية كبرى للشعب الإيراني”.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد قبل أيام ثبات استراتيجية إيران بدعم سورية في مكافحة الإرهاب.

وشدد لاريجاني في كلمته على أن إيران لن ترضخ للقوة واثبتت اقتدارها في المنطقة واصفا التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بشأن الاتفاق النووي بأنها “سخيفة”.

وكان بومبيو هدد في تصريحات له مؤخرا بفرض عقوبات جديدة على إيران مع ضغوط مالية “غير مسبوقة” داعيا إياها إلى مفاوضات حول اتفاق نووي جديد “بشروط” فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تصريحاته مؤشر على عجز المسؤولين الأميركيين وتخلفهم في التحليل وإحباطهم أمام الشعب الإيراني.