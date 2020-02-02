لاريجاني: العرب يدفعون 70% من التزامات “صفقة القرن” المالية

كشف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ستدفع 20 % من الالتزامات المالية وأوروبا 10% والعرب 70% وهذه فضيحة، بموجب صفقة القرن.



و أكد لاريجاني أن “البعض طأطأ رأسه وانحنى أمام صفقة القرن بينما وقفت الجمهورية الإسلامية في وجهها منذ البداية”، معتبراً أنه “لا صفقة أسوأ من صفقة القرن لأنها تلزم حماس والجهاد الاسلامي بنزع سلاحهما”.



وأعرب عن ثقته بقدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة جميع المؤامرات التي تستهدف حقوقه.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف عن مشروعه في الشرق الأوسط أو ما يعرف بـ”صفقة القرن” في نهاية الشهر الماضي.



ولاقت “صفقة القرن” رفضاً قاطعاً من الفلسطينيين باعتبار أن أحد بنودها يمنح مدينة القدس كاملة كعاصمة للكيان الإسرائيلي، إضافة إلى شرعنة المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية والغاء حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.