لاريجاني: التفاوض مع ترامب خطأ استراتيجي

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني أن تصور إمكانية التفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشكل خطأ استراتيجياً كبيراً.



وقال لاريجاني في كلمة له اليوم في الملتقى الثامن للسياسات النقدية العامة وتحديات البنوك والإنتاج: إنه بعد 12 عاماً من التفاوض والتوافق والتفاهم ومن ثم التوصل إلى الاتفاق النووي قام ترامب فجأة بالانسحاب منه وهو يعمل الآن على الخروج من سائر الاتفاقيات الدولية, موضحاً أن محاولة التفاهم مع شخص لا يحمل فهماً سليماً ويطلب من إيران 12 طلباً غير منطقي مثل التخلي عن تخصيب اليورانيوم أمر لا طائل منه وكل من يتصور وجود إمكانية للتفاوض مع هذا الكائن الخطير يكون قد ارتكب خطأ استراتيجياً.



بدوره أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني بكلمة في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الثالث والعشرين لقادة ومديري الأمن الداخلي أن إيران لا يمكن أن تقبل التفاوض مع أحد تحت الضغط الاقتصادي ولن تقبل الاستسلام أو الإذلال.



وأضاف سليماني: إن الولايات المتحدة وعملاءها اليوم لا يتمتعون بسلطة كبيرة في غرب وشرق آسيا وقد اعتمدوا لتمرير اجنداتهم الخاصة في المنطقة على حكومات غير شرعية وكذلك على التيارات المنحرفة والارهابية لكن ذلك لن يفيدهم, مبيناً أن إيران دولة قوية وقد وصلت إلى مستويات عليا في المجالين العسكري والأمني.



وأكد سليماني أهمية الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي الإيراني في مختلف المجالات وفي الحفاظ على أمن البلاد.