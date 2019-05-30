لاجئ سوري يطعن صديقته الألمانية بالسكين

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن الشرطة في مدينة “دريسدن” تمكنت من إلقاء القبض على لاجئ سوري متهم بطعن صديقته الألمانية وشاب آخر.



وعن تفاصيل الحادثة، قالت الصحيفة إن الشاب محمد خرج مع صديقته وتدعى بولا كورينا “15عاما” ومجموعة من الشباب في حفلة شواء، وبعد جلوسهم في الحديقة نشب شجار بينهم.



وأضافت الصحيفة أن الشجار تطور، حيث تعارك الشباب مع بعضهم البعض، وحاولت بولا أن تفصل بينهم لكنها تلقت طعنة بصدرها من الشاب السوري، موضحة أنها تعرضت لإصابة خطرة وتم نقلها إلى مشفى “دريسدن”.



حالتها خطرة



وأكدت أن وضع المصابة خطر جدا لأن الطعنة التي تلقتها بالسكين تبعد سنتيمتر واحد عن القلب. وأوضحت الصحيفة أن الجاني وأثناء المشاجرة، طعن أحد الشباب الموجودين، وفر هاربا.



بدورها، والدة بولا قالت للصحيفة، كان محمد يتردد علينا، وتوقعت بأنه أصبح صديق بولا، ولم أتصور أن يقدم على طعن ابنتي، ولم تبيّن والدة الضحية إذا كان هناك سبب آخر لقيام الشاب السوري بطعن ابنتها.



يشار إلى أن شرطة مدينة “دريسدن” وبعد مراقبة مكالمات الشاب السوري تمكنت من رصد موقعه والقبض عليه حيث تم إيداعه بالحجز من أجل التحقيق معه.