لائحة جديدة لأسعار اللحوم الحمراء في دمشق فقط.. وتخوف من زيادة حالات الغش!
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا جديدا حددت بموجبه أسعار اللحوم الحمراء في دمشق فقط بدأ تطبيقها منذ تاريخ 20/12/ 2017.
وبحسب القرار فقد تم تسعير هبرة غنم عواس نسبة الدهنة 10% بـ 4200 ليرة فقط للكيلو.
وتم تسعير زورة غنم عوامس مسوفة بـ2400 ليرة ولية زهرة بـ1700 ليرة وفخذ غنم عواس بعظمه بدهن البدن بـ3000 ليرة، وباط غنم عواس بعظمه بـ3000 ليرة، ورقبة غنم عواس بـ2600 ليرة وزورة بعظمه بـ1800 ليرة.
كما تم تسعير شرحات لحم عجل بـ 4 آلاف ليرة وهبرة لحم عجل بـ 3700 ليرة ومسوفة عجل بـ 2500 ليرة.
وبالنسبة للحوم البقر فقد تم تسعير شرحات لحم بقر بـ3500 ليرة وهبرة بـ3 آلاف ليرة والمسوفة بـ2000 ليرة، اما لحم الجدي فتم تسعير كيلو الهبرة بـ 4 آلاف ليرة والمسوفة بـ 2500 ليرة وتم تسعير لحم الماعز لكيلو الهبرة بـ 3 آلاف ليرة
ومسوفة ب2000 ليرة.
ايضا تم تسعير لحم الجمل بـ4200 ليرة للكيلو وصنم جمل بـ2000 ليرة.
وكانت جمعية اللحامين أكدت مؤخرا بأن استهلاك اللحوم الحمراء في دمشق انخفض بنسبة 50% وهو الأكثر منذ عقود وذلك نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى معظم المواطنين وارتفاع اسعار اللحوم بشكل عام.
وبعيدا عن القرار نجد أن هذه الاسعار تختلف اختلافا كليا عن الأسواق فالتسعيرة بالمختصر للتموين فقط، في حين ان المستهلك سيكون له سعر مختلف، حيث يصل سعر كيلو هبرة الخروف إلى نحو 5 آلاف ليرة في حين ان التسعيرة ذكرت بأن سعره هو 4200 ليرة.
ويخشى متابعون أن تزداد حالات الغش في اللحوم بعد خفض أسعارها وأن يلجئ ضعاف النفوس إلى خلط اللحوم وخاصة لحوم العجل التي تقبل الغش بنسبة 90% وخلطلها بلحوم الديك الأحمر.
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