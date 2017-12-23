لائحة جديدة لأسعار اللحوم الحمراء في دمشق فقط.. وتخوف من زيادة حالات الغش!

وبالنسبة للحوم البقر فقد تم تسعير شرحات لحم بقر بـ3500 ليرة وهبرة بـ3 آلاف ليرة والمسوفة بـ2000 ليرة، اما لحم الجدي فتم تسعير كيلو الهبرة بـ 4 آلاف ليرة والمسوفة بـ 2500 ليرة وتم تسعير لحم الماعز لكيلو الهبرة بـ 3 آلاف ليرة

وبالنسبة للحوم البقر فقد تم تسعير شرحات لحم بقر بـ3500 ليرة وهبرة بـ3 آلاف ليرة والمسوفة بـ2000 ليرة، اما لحم الجدي فتم تسعير كيلو الهبرة بـ 4 آلاف ليرة والمسوفة بـ 2500 ليرة وتم تسعير لحم الماعز لكيلو الهبرة بـ 3 آلاف ليرة

وكانت جمعية اللحامين أكدت مؤخرا بأن استهلاك اللحوم الحمراء في دمشق انخفض بنسبة 50% وهو الأكثر منذ عقود وذلك نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى معظم المواطنين وارتفاع اسعار اللحوم بشكل عام.

وكانت جمعية اللحامين أكدت مؤخرا بأن استهلاك اللحوم الحمراء في دمشق انخفض بنسبة 50% وهو الأكثر منذ عقود وذلك نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى معظم المواطنين وارتفاع اسعار اللحوم بشكل عام.