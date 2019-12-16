استعدادات الجيش لتحرير المزيد من قرى وبلدات إدلب وصولا إلى تحرير المدينة
«الإدارة الذاتية» تهاجم «أستانا 14» لوقوفها ضد الأجندات الانفصالية
أنباء عن تشكيل قوات رديفة للجيش في عدة بلدات بالحسكة
اليمن: تقسيم حضرموت وإعلان «باب المندب»
طريق حلب ــ الحسكة سالكة: نجاح أوّل لـ«مذكرة سوتشي»
لافرينتييف : التواصل بين أنقرة ودمشق صعب لكن موسكو ترغب بتحسين العلاقات
المسلحون في سوريا يحشدون راجمات صواريخ ومدرعات قرب حلب ويعدون استفزازات كيميائية بإدلب
الجعفري: النظام التركي ينافق ولا يلتزم بتفاهمات «أستانا» و«سوتشي»
محافظ الحسكة: رأس العين باتت «مدينة أشباح» وأردوغان سيخرج كما خرج أجداده
«أستانا 14»: الوقوف ضد الأجندات الانفصالية
الدول الضامنة في أستانة تؤكد على رفضها لمحاولات خلق حقائق جديدة في سورية
«شرقيّ الفرات» حاضر في «أستانا»: موسكو ترفض توسيع «المنطقة الآمنة»
إرهابيو (النصرة) ينقلون مواد كيميائية إلى ريف إدلب الجنوبي
قوات الاحتلال التركي تجدد قصفها على قرى ريف الحسكة وتدمر عددا من المنازل
الجعفري: لا تهدئة في إدلب.. ولافرينتيف يدعو تركيا لإجبار فصائلها على وقف قصف مدينة حلب

لا يوجد رفع لتعرفة التكسي ما لم يرفع سعر البنزين المدعوم

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بدمشق باسل ميهوب، أنه لا يوجد رفع لأسعار عدادات التكاسي بدمشق في حال لم يُرفع سعر البنزين المدعوم، مبيناً أن هذا الموضوع مرتبط بشكل مباشر بسعر البنزين ورفع الرواتب.

وأشار ميهوب إلى أن المحافظة تعمل حالياً على دراسة لرفع مخصصات التكاسي إلى 400 أو 500 ليتر في حال تم زيادة كميات البنزين، لافتاً إلى أن نظام عمل التكسي هو ثماني ساعات في اليوم وهذا يتناسب مع الكمية المخصصة لها 350 ليتر بنزين، أما حالياً تعمل معظمها لنهار كامل ما يجعلها بحاجة لأكثر من مخصصاتها.

وحول تكاليف الأعطال التي تتعرض لها السيارات قال ميهوب: “كل السيارات معرضة للتعطيل ولكن هذا الأمر ليس يومي”، مشيراً إلى أنه يتم العمل على حالة من التوازن بين المواطنين وسائقي التكاسي،

وكان قد أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية قراراً عدل بموجبه أجور عدادات سيارات الأجرة العاملة على البنزين لتصبح أجرة الكيلومتر الواحد 60 ل.س، والساعة الزمنية بـ 800 ل.س


أجرة الكيلومتر الواحد 60 ل.س، والساعة الزمنية بـ 800 ل.س

 


إذاعة شام اف ام