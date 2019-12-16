لا يوجد رفع لتعرفة التكسي ما لم يرفع سعر البنزين المدعوم

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بدمشق باسل ميهوب، أنه لا يوجد رفع لأسعار عدادات التكاسي بدمشق في حال لم يُرفع سعر البنزين المدعوم، مبيناً أن هذا الموضوع مرتبط بشكل مباشر بسعر البنزين ورفع الرواتب.



وأشار ميهوب إلى أن المحافظة تعمل حالياً على دراسة لرفع مخصصات التكاسي إلى 400 أو 500 ليتر في حال تم زيادة كميات البنزين، لافتاً إلى أن نظام عمل التكسي هو ثماني ساعات في اليوم وهذا يتناسب مع الكمية المخصصة لها 350 ليتر بنزين، أما حالياً تعمل معظمها لنهار كامل ما يجعلها بحاجة لأكثر من مخصصاتها.



وحول تكاليف الأعطال التي تتعرض لها السيارات قال ميهوب: “كل السيارات معرضة للتعطيل ولكن هذا الأمر ليس يومي”، مشيراً إلى أنه يتم العمل على حالة من التوازن بين المواطنين وسائقي التكاسي،



وكان قد أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية قراراً عدل بموجبه أجور عدادات سيارات الأجرة العاملة على البنزين لتصبح أجرة الكيلومتر الواحد 60 ل.س، والساعة الزمنية بـ 800 ل.س



أجرة الكيلومتر الواحد 60 ل.س، والساعة الزمنية بـ 800 ل.س



إذاعة شام اف ام