لا يسبب الإدمان.. ابتكار مخدر جديد من سم العقرب

ابتكر مجموعة من باحثي جامعة كاليفورنيا الأمريكية، مسكنًا جديدًا للآلام من سم العقرب يعد بتخفيف الآلام والالتهابات دون تعريض المريض لخطر الإدمان.



واكتشف الباحثون أن المسكن المستخرج من سم العقرب يستهدف ”مستقبلات الوسابي“ في الدماغ، وهي تلك الخلايا التي تجعلنا نبكي أثناء تقطيع البصل.



ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن العلماء قولهم إنه نظرًا لتسبب السم في استجابة الألم من خلال آلية غير معروفة سابقًا، فيمكن استخدامه لتحليل آلية الشعور بالألم المزمن والالتهابات، وتطوير أنواع جديدة من مسكنات الألم غير الأفيونية، والتي قد لا تسبب الإدمان.



وبالتعاون مع جامعة كوينزلاند، عزل باحثو جامعة كاليفورنيا سم العقرب الأسود الصخري، وهو بروتين أطلقوا عليه اسم ”سم مستقبلات الوسابي“ (WaTx) .



ووجد العلماء أن سم العقرب يستطيع اختراق غشاء الخلية، وهو أمر تعجز معظم البروتينات عن فعله. وشرح الدكتور لين كينغ قائلًا: ”كان من المدهش العثور على سم يمكن أن يمر مباشرة عبر أغشية الخلية، فإذا فهمنا كيفية انتقال هذا السم عبر الغشاء، قد نتمكن من استخدامه لنقل المخدرات والمسكنات عبر الأغشية“.



كما يأمل الباحثون أن تؤدي النتائج التي توصلوا إليها إلى فهم أفضل للألم الحاد، وكذلك الصلة بين الألم المزمن والالتهابات، التي كان يُعتقد سابقًا أنه لا يمكن تمييزها في التجارب المعملية.