موسكو تصرّ على «وقف هجمات المتطرّفين».
خيارات تركيا غير المستساغة في سورية
رسائل روسيّة بالنار إلى تركيا وأنقرة تستنجد بـ«باتريوت الأطلسي»
الاحتلال الأمريكي يُدخل قافلة عسكرية بالتزامن مع إخلاء تركيا إحدى قواعدها في ريف الحسكة
مصدر عسكري : الجيش يدمر عدة عربات للجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه النيرب
“المقاومة الوطنية السورية” تضع نفسها تحت تصرف الجيش السوري في وجه “العدوان التركي”
آخرُ المستجدات والمواقف الدوليّة حيال الوضع في سوريا
الدفاع الروسية القوات الأمريكية أرسلت أكثر من 300 شحنة أسلحة إلى سورية منذ مطلع العام
الجيش يرد على الاستفزازات التركية غرب حلب ويدك الإرهابيين في دارة عزة والأتارب
توسّع أميركي في الجزيرة السورية: نحو إحكام السيطرة على «طريق البترول»
تعزيزات عسكرية روسية كبيرة إلى سورية تشمل مختلف أنواع الأسلحة
الدفاعات الجوية في محيط قاعدة "حميميم" تتصدى لأهداف معادية
لافروف: لا عودة إلى الوضع القائم سابقاً في إدلب
الجيش يهدّئ الميدان «تكتيكياً»: تنازلات تركية خلف الكواليس
قابيل ويحيى الشغري
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

لا وجود ل كورونا في سوريا

نفى مدير مستشفى (المجتهد) بدمشق صحة المعلومات التي تم تداولها حول وجود إصابة بفيروس “كورونا” في مشفاه.


ونقلت إذاعة شام إف إم المحلية عن سامر خضر أنه “لا صحة لكل ما يتم تناقله حول وجود إصابة بفيروس كورونا في مشفى المجتهد بدمشق”

وأضاف أنه “لا يمكن للإدارة أن تتكتم عن هكذا خبر” معتبرا أن “من أصدر الشائعة هدفه إثارة البلبلة” وأوضح خضر أن هناك طفلا مصابا بالإنفلونزا العادية، وأن المشفى قام بالحجر الصحي المطلوب عليه كإجراء احترازي.


وكانت وزارة الصحة نفت أن يكون في البلاد أي حالة للإصابة بالفيروس، وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع وصوله.