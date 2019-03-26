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لا مدارس بعد اليوم.. غوغل يسعى الى إلغاء التعليم !

كشف نيكولاس كايرينوس الخبير في مجال الذكاء الصناعي إن زراعة عقل صناعي يمكن أن تحل محل التعليم، وتلغي الحاجة إلى المدارس وتزيد من مستوى الذكاء وتجعله “خارقا” ومتفوقاً.


ويعتقد كايرينوس أن الذكاء الصناعي سوف يحسن من حياة الناس بشكل جذري، ويحول طريقة التعلم والتعليم بصورة جوهرية، وهو يعمل بالتالي على “تثوير” الذكاء الصناعي للتعليم الشخصي الخاص. وبحسب الخبير فإنّ مجالات التركيز حاليا هي التعليم الشخصي، أي محاولة إخراج التعليم من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وسحبه من التداول بحيث يصبح بإمكان أي شخص أن يتعلم أي شيء بواسطة الذكاء الصناعي. وبحسب كايرينوس فإنّ إن أي شخص بين 8 أعوام و80 عاما، وفي أي مكان على الأرض يمكنه بواسطة الذكاء الصناعي أن يتعلم أي شيء تقريبا.


وأوضح نيكولاس أن أداة التعليم الجديدة قد تنهي فكرة أو مفهوم المدرسة كما نعرفها كليا، وتنهي فكرة الحفظ والتلقين، حيث يتم تعليم الحقائق وتكرارها ثم نسيانها. وقال إن هذه الطريقة في التعليم “ليست تعليما”.


وشدد على أنه لن تكون هناك ضرورة للحفظ والتذكر، لأن التعليم بواسطة الذكاء الصناعي سيلغي تلك الحاجة، وبذلك لم يعد هناك حاجة الى التعلم عن طريق الببغاء، كما كان المرء يتعلم في المدارس سابقا، وأن الذكاء الصناعي سيحرر عقول الناس ويدفعها للتفكير بوسائل مبتكرة وجديدة.

 


سكاي نيوز