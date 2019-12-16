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لا صحة لرفع أسعار مكالمات الخليوي

نفى مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات والتقانة ما يتم تداوله حول رفع أسعار المكالمات الخليوية، مؤكدا عدم وجود أية دراسة حاليا أو لاحقا.


وأكد المصدر أن أي جديد في هذا الموضوع يعلن عنه بشكل رسمي وصريح، نافيا بشكل قاطع هذا الأمر.


وقال المصدر إن "الأسعار كما هي عليه حاليا ب ١٣ ليرة للدقيقة من خط مسبق الدفع للخليوي، و١٦ ليرة إلى الهاتف الأرضي. أما سعر دقيقة الاتصال في الخط لاحق الدفع تقدر ب ١١ ليرة وإلى الهاتف الأرضي ب ١٤ ليرة.


يشار إلى أن هذا النفي جاء بعد ترويج البعض لرفع سعر الدقيقة من ١٣ ليرة الى ١٦ ليرة.‎

 


الوطن اون لاين