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لا تغيير في سعر الصرف الرسمي وسعر صرف الحوالات

ورد إلى مصرف سورية المركزي تساؤلات حول القرار القاضي بمنح الحوالات الخاصة بمنظمات الأمم المتحدة سعراً تفضيلياً، ونبين بهذا الخصوص أن هذه الحوالات تشكل حالة خاصة لغايات إنسانية وتمثل جزءاً من العمليات التي تجري بالقطع الأجنبي، تبعا لذلك سيمكن ذلك من زيادة قدرة المنظمات على تقديم دعم أكبر للأسر المتضررة جراء الحرب وتحقيق الأهداف الإنسانية المنوطة بها. 

وعليه فإن المصرف لم يغير سعر الصرف ويبقى السعر كما هو محدد وفق نشرات أسعار الصرف اليومية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.