لا تعديل على تعرفة "السرافيس"... والمركزي: الـ50 الجديدة متوفرة!

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق باسل ميهوب عدم وجود أي تعديل حالياً على تعرفة الركوب في المدينة.



وأوضح ميهوب أن مديرية النقل بدمشق هي الجهة المعنية بمراقبة ومحاسبة الشركات الخاصة؛ لأن التعاقد مع الشركات يكون من خلال المديرية، مؤكداً أنه من واجب المحافظة كذلك مراقبة هذه الحالات، إلا أنه لا بد من التقدم بشكوى بحق السائق المخالف لتوجيه دوريات التموين وحماية المستهلك وفرع المرور لمتابعة الموضوع، مشيراً إلى ضرورة التقدم بالشكوى الخطية على الشركة لتشكيل لجنة والتحقق من صحة الشكوى، حتى لا يكون هناك حجة لأصحاب الشركة لنفي الموضوع أو اعتباره غير صحيح.



وبيّن ميهوب أن رفع تعرفة الركوب إلى مئة ليرة بحجة غياب الـ50 ليرة يشكل ظلماً للمواطن، مشيراً إلى أنه جرى التواصل مع مصرف سورية المركزي الذي أكد القائمون عليه أن العملة النقدية من فئة الـ50 موجودة في الأسواق ولدى المصرف كقطع نقدية (50 ليرة قطعة واحدة و25 ليرة قطعتين)، منوهاً بأن حل المشكلة يكون من خلال لجوء السائق للمصرف وتبديل مبلغ معين بعملات نقدية من فئة الـ50 ليرة.

الوطن