لا تزيلوا خيوط الموز

لا ريب أن العديد من الناس يحبون الموز، تلك الفاكهة اللذيذة التي تتضمن كميات عالية من البوتاسيوم فضلاً عن العديد من الفوائد الغذائية الأخرى، إلا أن مشكلة واحدة تعترضنا، ألا وهي تلك الخطوط التي تعرقل استمتاعنا بهذه الفاكهة.

وعلى ما يبدو أن تلك الخيوط لها أهمية قصوى، حسب ما كشف الطبيب الأميركي والبروفيسور نيكولاس غيليت، مدير معهد دول للتغذية.

فهذه الخيوط التي تسمى «فلوم» تعد إحدى الوسائل المهمة التي تنقل العناصر الغذائية وتوزعها في العديد من النباتات والفواكه، كما تساعد هذه الأنسجة أو الخيوط على نشر العناصر الغذائية في فاكهة الموز لكي يستفيد بالتالي منها كل من يتناولها.

وحسب ما أوردت صحيفة «الديلي ميل»، فإن الطبيب غيليت، شدد على أن هذه الخطوط غنية بالألياف ربما أكثر من الموزة الكاملة. وأضاف إنه من الممكن تناولها بشكل طبيعي.

وأشار إلى أنه من الممكن تعديل هذا النوع من الفاكهة جينياً للتخلص من تلك الخيوط، إلا أن الموضوع يتطلب أبحاثاً مكثفة على حد قوله.

وكالات