لا ترموا نواة الأفوكادو بعد الآن ! 8 فوائد صحية قد تنقذ حياتكم

الأفوكادو طعام مغذٍ له تأثيرات مهمة جداً على الصحة. إنها غنية بالبروتينات والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن. نستعمل الأفوكادو غالباً في السلطات أو العصير ونرمي النواة.



لكن النواة لها فوائد طبية أكثر من باقي الثمرة. أكثر من 70 % من الأحماض الأمينية التي تحتويها هذه الثمرة موجودة في النواة.



تحتوي نواة الأفوكادو على كمية كبيرة من الألياف الذائبة في الماء الضرورية لمرور معوي جيد. هذه النواة هي علاج طبيعي للعديد من الأمراض. إنها تعالج مشاكل الجلد وآلام العضلات والمفاصل، كما أنها حليف ممتاز لفقدان الوزن.



الخصائص الطبية لنواة الأفوكادو التي سنقدمها لكم الآن عديدة جداً لدرجة أنكم لن تعودوا تفكرون برميها أبداً.



- تقوي نواة الأفوكادو جهاز المناعة. فتساعد الجسم هكذا على محاربة الميكروبات والطفيليات المسؤولة عن العديد من الأمراض.



- تقي من أمراض القلب والشرايين بفضل غناها بالأحماض الأمينية. تساعد نواة الأفوكادو على تخفيض التريغليسريد والكولسترول السيء.



- إنها مضادة للأكسدة وتحارب شيخوخة الخلايا.



- لديها مفعول قابض للأنسجة. استعملوها لمعالجة المشاكل المعوية والإسهال والالتهابات. كما يمكنكم تناولها عن طريق الفم للتخفيف من آلام المفاصل والعضلات.



- إنها حليف لشباب البشرة. تناولوا نواة الأفوكادو أو ضعوها مباشرة على البشرة لتعززوا تشكيل الكولاجين. وهذا يعيد الشباب والنضارة للبشرة. إضافة إلى هذا، إنها تزيل بسرعة البثور والدمامل.



- غناها بالفلافونويد يجعل منها عدواً للأورام لأنها تمنع نموها.



- إنها تضبط بشكل جيد مشاكل الغدة الدرقية. وتقي من الصرع وتنشط الطاقة الجنسية بسبب خصائصها المثيرة للشهوة الجنسية.



- إنها مفيدة لمرضى الربو الذين يجب أن يستعملوها كمكمل غذائي .



**طريقة استعمال نواة الأفوكادو



طريقة التحضير:



لتستطيعوا استعمال نواة الأفوكادو، انزعوا القشرة البنية الرقيقة التي تغطيها وابشروها. تستطيعون أن تشووها حتى يصبح لونها محمراً. تستطيعون أيضاً أن تسخنوها في الفرن لتستطيعوا أن تطحنوها فيما بعد. طعم نواة الأفوكادو مر قليلاً.



النواة بشكلها الصلب: أضيفوا قليلاً من نواة الأفوكادو المبشورة إلى السلطات، الحساء، الأطباق، أو المعجنات.



بشكل زهورات: اغلوا نواة الأفوكادو لمدة 10 دقائق في ليتر ماء ثم اتركوها تبرد لمدة 5 دقائق. اشربوا هذا الشاي في خلال النهار.



لا تفرطوا في تناول نواة الأفوكادو لأن نسبة التانين المرتفعة فيها يمكن أن تسبب الإمساك.



الاستعمال الخارجي :



إذا استعملتم بودرة الأفوكادو على شكل لصقات مباشرة فوق البثور والدمامل فإنها ستجف بسرعة. خذوا قليلاً من البودرة وأضيفوا إليها الماء الساخن. ضعوا العجينة التي حصلتم عليها بين قطعتي شاش. ضعوا الشاش على الجزء المصاب واتركوه من 5 إلى 10 دقائق. بعد أن تجف المعجونة، انزعوا الشاش واغسلوا مكانه. كرروا العملية حتى اختفاء الأعراض.



التدليك :



اعجنوا نواة الأفوكادو وانقعوها في السبيرتو لمدة أسبوع. إذا كنتم تشكون من آلام في المفاصل أو العضلات، دلكوها بهذا المنقوع. إذا كنتم تشكون من الصداع النصفي، فإن تدليك الصدغين والعنق بهذا المحلول يخفف من الألم.



الماسك : ابشروا نواة الأفوكادو النيئة وانقعوها لمدة يوم كامل في زيت الخروع. ضعوا بعدها المزيج على الشعر لإزالة القشرة وإعطاؤه لمعاناً.



ضعوا هذا الماسك على فروة الشعر وافركوه وغطوا رأسكم بمنشفة ساخنة أو بفيلم شفاف. يمكنكم أن تغسلوا شعركم بعد ساعة. لا ننصح باستعمال هذا الماسك للأشخاص ذوي الشعر الدهني.



تقشير البشرة : إذا وضعتم بودرة الأفوكادو مباشرة على البشرة فهي تقشرها وتزيل الشوائب منها وتنشطها.