لا تحقيقات أمنية في مطار دمشق .. سليماني صعد الطائرة في الثواني الأخيرة قبل الاقلاع

نفى مصدر في الطيران السوري أن تكون الاستخبارات السورية قد استدعت موظفي شركة أجنحة الشام للطيران للتحقيق معهم، كما نفى استدعاء أي من موظفي الحركة في مطار دمشق أو أحداً الموظفين الأمنيين على خلفية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وكان سليماني قد توجه من دمشق إلى بغداد على متن طائرة تعود لشركة أجنحة الشام الخاصة السورية قبل تعرض سيارته لقصف صاروخي قرب مطار بغداد. وأضاف المصدر للقدس العربي أن أي تغيير لم يحصل في عمل شركة أجنحة الشام ولم يجرِ استدعاء لأي من موظفيها أو فنييها.



مصدر آخر مسؤول في حركة طيران شركة أجنحة الشام أكد للقدس العربي أن الجنرال قاسم سليماني طار من دمشق إلى بغداد على متن الرحلة التي تحمل الرقم 6Q 501 وأن الطائرة أقلعت من مطار دمشق في تمام الثامنة والنصف من مساء الخميس 2 يناير الجاري. المصدر قال أن أحداً من موظفي الشركة أو موظفي المطار لم يكن يعلم أن الجنرال سليماني سيكون على متن هذه الرحلة، وأضاف المصدر أن جناح رجال الأعمال في طائرة الإيرباص بقي فارغاً ولم يكن محجوزاً باسم أي شخص، وأن سليماني دخل الطائرة ومعه ثلاثة أشخاص آخرين وأخذوا مواقعهم في جناح البزنس قبل ثوانٍ من إقلاع الطائرة دون أن يراهم أي شخص.



كامل صقر