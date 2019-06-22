لا انتفاخ بعد اليوم.. هذه المشروبات هي الحل!



يعد انتفاخ المعدة أمراً مؤلما، وغالبا ما يحدث جراء الإفراط في الأكل والشرب. لحسن الحظ، تساعد بعض المشروبات على التغلب على انتفاخ المعدة، ومن بينها:



شاي النعناع



يحتوي على خصائص استرخاء العضلات التي يمكن أن تساعد في إطلاق الغازات المحاصرة في الجهاز الهضمي، كما يمكنه المساعدة أيضا على حل مشكلات في الجهاز الهضمي مثل بعض التشنجات والأوجاع.



ماء جوز الهند



نظراً إلى احتوائه على البوتاسيوم مثل الموز، فهو يساعد على تنظيم مستويات الإلكتروليت ويبقي مستويات السوائل منتظمة في أجسامنا.



الماء



ثمة اعتقاد خاطئ وشائع بأن شرب الكثير من الماء سيؤدي في الواقع إلى تفاقم مشكلة انتفاخ المعدة، غير أن اختصاصي التغذية ديفيد غروتو يقول إن الجسم يقوم بإعادة السوائل عندما لا يحصل على ما يكفي منها، لذا فإن زيادة كمية الماء وسيلة رائعة لمساعدة الجسم على التخلص من السوائل، بدلا من حبسها داخل الجسم.



الماء مع الحامض



يساعد الماء مع الحامض على هضم الطعام بشكل أفضل ويمتص المزيد من العناصر الغذائية.