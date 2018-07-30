لإنقاص نسبة السعرارت الحرارية في الطعام تعرف على

يمكنك استبدال جزء من الدهون أو الزيوت أو الحليب بالمياه الغازية التي تساعد على إضافة نكهة خاصة، وشكل مناسب سواء في القلي أو الحلويات وغيرها.



تشير "بيرجيت أويلبوتيل" أخصائية تغذية أن المكوِّن السري المتعدد الاستخدامات هو المياه المعدنية الغازية: "سواء بالقلي، أو الطهي على البخار، أو التحميص، أو تحضير الحلويات، يمكنك بالمياه المعدنية توفير سعرات حرارية إضافية".





طرق استخدامها:





في القلي:



قد تكون المياه المعدنية بديلاً خالياً من السعرات الحرارية عن الزيت أو الزبدة،ولتقوم بالقلي ما عليك سوى إضافة المياه المعدنية الغازية إلى مقلاة ساخنة، إلى أن تظهر بعض الرغوة، ومن ثم يُضاف اللحم أو السمك، ويطهى حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.وإذا كان السائل قد تبخر، أضف المزيد من المياه المعدنية حسب الحاجة، بحسب ما نشره موقع (فوكوس) الألماني.







مع الحساء:



أما بالنسبة للحساء فتضيف المياه المعدنية الغازية ميزة خاصة دون استخدام الكثير من القشطة، ليس لأنها تسمح بظهور المزيد من الرغوة فحسب، بل بسبب النكهة المكثفة التي تضيفها بعيداً عن السعرات الحرارية.







مع الحلويات:



من الممكن استخدام المياه المعدنية أيضاً مع بعض أطباق الحلوى،إذ تجعل الحلويات كريمية دون استخدام الحليب أو القشدة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية،كما أنها تضيف نكهة خاصة على الحلويات.







مع الخضراوات:



تحضير صلصة السلطة مع المياه المعدنية الغازية يحافظ على نكهتها طازجة، إضافة إلى أنها منخفضة الدهون،وعند طهي الخضروات على البخار، تحافظ على لونها كما تجعلها أكثر هشاشة.







في العجين:



استبدال جزء من الحليب في العجين بالمياه المعدنية الغازية يجعلها هشة، وطرية أكثر، وذلك لأن حمض الكربونيك يعمل كعامل تخمير، وتبعا لذلك فهو بديل طبيعي لصودا الخبز.

وكالات