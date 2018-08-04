لأول مرة منذ 6 سنوات.. باخرة سورية تعبر البوسفور

عبرت باخرة شحن سورية تحمل اسم " Souria"، أمس الجمعة، مضيق البوسفور متجهة إلى البحر الأسود، وذلك لأول مرة منذ 6 سنوات.



وذكر مرصد مضيق البوسفور أن الباخرة تحمل حمولة من ميناء قوجة إيلي التركي إلى ميناء القوقاز الروسي، ودخلت المضيق في تمام الساعة 17.45 بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن آخر مرور لسفينة شحن سورية من مضيق البوسفور كان في عام 2012.



وتمتلك المؤسسة العامة السورية للنقل البحري ثلاث سفن (سورية، لاوديسا، فينيقيا)، وخط سيرها ضمن البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.



وتبلغ حمولة باخرة “Souria” 13 ألف طنًا، وهي متعددة الأغراض وقادرة على شحن الحمولات الاستراتيجية والمثقلة، ومجهزة برافعتي حمولة كل واحدة منها 120 طنًا. بحسب موقع وزارة النقل السورية.