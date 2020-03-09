لأول مرة منذ 1991 .. برميل النفط يهبط إلى 30 دولارا

شهدت أسعار النفط هبوطاً حاداً تاريخياً بعد أن خفّضت السعودية أسعار نفطها الخام، لتبدأ بذلك حرب أسعار ضد روسيا بحسب المحللين.



وبحسب شبكة “CNN”، انخفضت أسعار النفط في أمريكا 27%، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 4 أعوام، حيث بلغ سعر البرميل 30 دولاراً، بينما يستعد التجار لقيام السعودية بإغراق السوق بالنفط الخام في محاولة لاستعادة حصتها في السوق.



ويأتي اضطراب الأسواق هذا بعد انهيار التحالف النفطي بين أوبك وروسيا، حيث اقترحت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” على روسيا، خفضاً إضافياً في إنتاج النفط اليومي، بهدف إيقاف انخفاض أسعار النفط إثر تراجع الطلب العالمي مع انتشار فيروس كورونا، إلّا أن روسيا رفضت الاقتراح ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.



وأدى فشل الاجتماع بين أوبك وروسيا إلى صدمة في صناعة النفط، تسببت بانخفاض أسعار النفط بنسبة 10%.



وكانت أسعار النفط عالقة بسوق هابطة منذ فترة إثر تفشي فيروس كورونا الذي تسبب بانخفاض حاد في الطلب على النفط الخام.



وقامت السعودية بعد فشل التوصل إلى اتفاق بتصعيد الأوضاع، بتخفيض أسعار بيعها الرسمي بمقدار 6 دولارات إلى 8 دولارات، في محاولة لاستعادة حصتها في السوق وزيادة الضغط على روسيا.



وقال المحللون إن رفض روسيا لخفض الإنتاج كان بمثابة صفعة لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، والذي يحتاج الكثير منهم إلى رفع أسعار النفط من أجل الاستمرار.



يذكر أن انهيار النفط بين العامين 2014 و2016، تسبب بإفلاس العشرات من شركات النفط والغاز في العالم وتسريح مئات الآلاف من العمال.