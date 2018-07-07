لأول مرة منذ عشرات السنين : البريد يحقق ربحاً صافياً 70 مليون ليرة وإيرادات مليار ليرة

حققت المؤسسة السورية للبريد أرباحاً بلغت 70 مليون ليرة حسب ما أكد مدير عام مؤسسة البريد الدكتور المهندس بدر احمد إن إيرادات المؤسسة سجلت حتى نهاية الشهر الرابع 800 مليون ليرة لترتفع في نهاية الخامس إلى 940 مليون ليرة وتسجل في نهاية الشهر السادس إلى مليار ليرة سورية،‏ ولفت بدر إلى أنه تم العمل على تخفيض الإنفاق بالشكل الذي يتوافق طرداً مع استمرار العملية الإنتاجية، مبيناً أنه تم توسيع نشاطات وخدمات المؤسسة الأمر الذي أدى إلى إطفاء خسائر المؤسسة خلال السنوات السابقة وتحقيق الربح.‏



وأشار إلى أن المؤسسة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى توسيع أنشطتها وتحفيز نوعية الخدمات المقدمة بما يلبي احتياجات الزبائن ويحقق نتائج ايجابية ومزيد من الأرباح التي ستقوم المؤسسة باستثمارها من خلال تقديم خدمات جديدة تتماشى مع متطلبات واحتياجات السوق بحيث تكون قادرة على منافسة كل المتدخلين في السوق البريدية وتبعا لذلك تقود المرحلة المقبلة على مستوى السوق البريدية في سورية.‏





