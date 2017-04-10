لأول مرة في سورية.. تأهيل طائرة إيرباص 340 بسعة 300 راكب

كشف وزير النقل المهندس علي حمود أن طائرة (ايرباص 340) ستكون جاهزة خلال أقل من 60 ساعة لتوضع في الخدمة قريباً جداً، مشيراً إلى ميزات الطائرة من سعة مقعدية تصل إلى حدود 300 راكب، بحجم طائرتين من الطراز العادي.

كما أنها تحوي على مقصورة خاصة بالدرجة الأولى (رجال أعمال) وتحوي جميع الميزات الترفيهية والراحة وتلبي جميع الرغبات المطلوبة مع المعدات الخاصة بالسلامة والرفاهية والضيافة والراحة، منوهاً بالعمل على مدار الساعة ووضع جميع الإمكانات الفنية لتكون الطائرة في الخدمة قريباً.

وأشار الوزير إلى أهم الميزات المتضمنة مكتبة لجميع الإصدارات والكتب العالمية إلكترونياً، ومكتبة موسيقية ومكتبة للمواد الفلمية، إضافة إلى تتبع خط سير الطائرة، وتوافر الإنترنت وجميع مستلزمات الراحة، ووجود مطبخين ودورات مياه، وميزات تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، وميزات على صعيد سعة الحمولات الكبيرة.

هذا وتفقد الوزير أمس الأول الأعمال الفنية الجارية لتأهيل الطائرة والتقى الفنيين والمهندسين الذين يواكبون العمل حتى ساعة متأخرة من الليل بغية وضع الطائرة في الخدمة في أقرب وقت.

وأعطى حمود توجيهات فورية لدراسة رفد المطار بالتجهيزات اللازمة لأمن وسلامة الطيران وتوفير المعدات والخدمات الأرضية التي تحقق أعلى درجات الجاهزية والتي تحتاج عملاً وجهوداً استثنائية مضاعفة، لافتاً إلى الجهود النوعية التي تقوم بها كوادر الطيران المدني السوري والسورية للطيران وجاهزيتها وخبرتها وكفاءتها العالية التي يشهد لها في كل أنحاء العالم.

وشدد الوزير في حديثه مع الطواقم الفنية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير التقنية العالية وعدم السماح لأي طائرة بالإقلاع ما لم تحقق الشروط ومعايير الأمن السلامة جميعها وخاصة مراعاة الظروف الجوية والفنية لحالة الطيران.

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن