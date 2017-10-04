لأول مرة في سورية: امرأة رئيسا لمحكمة الارهاب

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم مرسوماً تشريعياً عيّن بموجبه القاضية زاهرة بشماني رئيسة لمحكمة الإرهاب بدلاً من القاضي غازي الصالح .

يشار إلى أن بشماني كانت رئيسة محكمة الجنايات الثانية بدمشق ، وهي المرة الاولى التي تكلف فيها امرأة رئيسة لمحكمة مهمة مثل محكمة الإرهاب .