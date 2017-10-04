لأول مرة في سورية: امرأة رئيسا لمحكمة الارهاب
أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم مرسوماً تشريعياً عيّن بموجبه القاضية زاهرة بشماني رئيسة لمحكمة الإرهاب بدلاً من القاضي غازي الصالح .
يشار إلى أن بشماني كانت رئيسة محكمة الجنايات الثانية بدمشق ، وهي المرة الاولى التي تكلف فيها امرأة رئيسة لمحكمة مهمة مثل محكمة الإرهاب .
وأبقى المرسوم على القاضي محمد مازن خانكان رئيساً لمحكمة الإرهاب الثانية ، كما كلف كل من القضاة طلال صلاح الجيرودي ونزار مجحم دندل مستشارين لدى المحكمة الأولى، والقاضيين محمد رضوان محمد حسن حجة ومصطفى سليمان النعمان مستشارين لدى المحكمة الثانية. وأعاد المرسوم تشكيل المحكمة بحيث عيّن كل من القضاة وسام بديع يزبك وسوريل سعيد مكارم وباسم محمد الحدي وعلاء حسين صالح ومحمد بن تيسير قلا عواد وأحمد عيسى زوكاني قضاة تحقيق لدى المحكمة نفسها..
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