لأول مرة في سوريا.. مركز لأبحاث السرطان

أكد عميد كلية الطب بجامعة تشرين أكثم قنجراوي أن الجامعة تقوم بتأهيل مقر لمركز أبحاث السرطان في المشفى الجامعي وكلية الطب البشري وإعداد الهيئة الإدارية والبحثية.



وأضاف قنجراوي أن المركز هو الأول من نوعه على مستوى سورية والمنطقة ككل، مبيناً أن العمل الآن بصدد تأهيل المقر وأماكن المخابر وإجراء البحوث والدراسات وإمكانية افتتاحه بنهاية هذا العام.



وعن أهداف المركز أوضح د.قنجراوي أنها تتركز على القيام بالدراسات والبحوث العلمية في مجال علوم السرطان ونشرها في مجلات علميه متخصصة وتنمية وتطوير خبرات أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة من خلال الدورات الداخلية والخارجية لتشخيص وعلاج حالات السرطان ونشر الوعي العلمي ومساعدة مرضى السرطان بالعلاجات والإرشادات.



ولكي يحقق المركز أهدافه سيقوم باعتماد تنفيذ الدراسات والبحوث التي ترد من الجهات العامة و الخاصة وتطبيق البحوث المشتركة المحلية واقتراح اتفاقيات التعاون بين المركز والجهات المحلية والدولية المتخصصة بمجال أبحاث السرطان.





تشرين