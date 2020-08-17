لأول مرة في دمشق.. طالبة كفيفة تحصل على الدكتوراه

نالت الطالبة الكفيفة "ريمة إبراهيم مسعود" رسالة الدكتوراه قسم اللغة العربية بعنوان "صورة الكون والحياة عند شعراء العصر العباسي الأول" بتقدير امتياز وعلامة مقدارها تسعون.



وريمة المولودة في مدينة السويداء عام 1973، فقدت بصرها بشكل كامل بعد خمس سنوات من ولادتها، وبقيت أربع سنوات حتى التحقت بمعهد المكفوفين في دمشق، حيث بقيت فيه سنتين تقدمت خلاله إلى الصف الرابع.



وأشارت ريمة إلى أن إصرارها على الدراسة دفعها لنيل الشهادة الإعدادية، ثم الشهادة الثانوية في الفرع الأدبي وكانت من العشرة الأوائل على مستوى القطر.



لتبدأ رحلتها الجامعية بعد تسجيلها بكلية اللغة العربية، ولتسعى جاهدة إلى نيل دبلوم الدراسات العليا الأدبية سنة 1999-2000 وتبدأ رحلة التحضير للماجستير، لتنال رسالة الماجستير بتفوق، وبعدها الدكتوراه.