لأول مرة.. غارات مشتركة لروسيا والتحالف الدولي ضد داعش في سورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس عن شن غارات مشتركة بين روسيا والتحالف الدولي وبين روسيا وتركيا على مواقع تنظيم «داعش» قرب مدينة الباب في ريف حلب شمال سورية. وتأتي الغارات المشتركة بين روسيا والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بعد أيام قليلة على تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاليد السلطة في الولايات المتحدة، والذي كان خلال حملته الانتخابية أكد أنه سيتعاون مع روسيا، وأنه سيحارب التنظيمات الإرهابية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، حسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: «أوضح تحليل نتائج الضربات الجوية المشتركة مع قوات التحالف الدولي ضد الإرهابيين من داعش وجود فعالية عالية للجهود المشتركة في مجال القضاء على الجماعات الإرهابية الدولية في سورية».

وأشار البيان إلى أنه «في 21 كانون الثاني 2017 نفذت القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية التركية عملية جوية مشتركة دورية شملت قصف أهداف ومواقع تابعة لتنظيم داعش في منطقة الباب شمال محافظة حلب».

وأكد البيان أن «العملية الجوية جرت بالتنسيق مع الجانب السوري، وشاركت فيها 3 طائرات روسية ضاربة بما في ذلك طائرتان قاذفة من طراز «سو-24م» وطائرة قاذفة من طراز «سو 34» وكذلك أربع طائرات تابعة لسلاح الجو التركي: اثنتان من طراز F-16 وطائرتان من طراز F-4. وضربت الطائرات ودمرت ما مجموعه 22 هدفاً». وأضاف «في يوم 22 كانون الثاني 2017 تلقت قيادة المجموعة الجوية الروسية في قاعدة حميميم من الجانب الأميركي عبر الخط المباشر إحداثيات أهداف تابعة لداعش في منطقة الباب بريف حلب وذلك من قيادة التحالف الدولي». وتابع: «بعد تنفيذ المزيد من الاستطلاع مع استخدام الطائرات من دون طيار ووسائط الاستطلاع الفضائي، قامت طائرتان روسيتان وطائرتان تابعتان للتحالف الدولي بقصف أهداف الإرهابيين.. ونتيجة للعملية المشتركة تم تدمير عدة مستودعات للذخيرة والوقود، وكذلك منطقة تجمع المسلحين الإرهابيين مع معداتهم وآلياتهم». وكانت القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية التركية قد نفذت أول عملية جوية مشتركة في يوم 18 كانون الثاني ضد أهداف لداعش. وتم خلالها قصف وتدمير 36 هدفاً لداعش في منطقة الباب في شمال حلب. وجرت العملية بالتنسيق مع الجانب السوري وشاركت فيه 9 طائرات روسية ضاربة و8 من سلاح الجو التركي.

المصدر: وكالات