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لأول مرة.. شاحنة كهربائية بلا سائق تبدأ بتوصيل الطلبات

لأول مرة.. شاحنة كهربائية بلا سائق تبدأ بتوصيل الطلبات

في أول سابقة من نوعها في العالم بدأت شاحنة كهربائية دون سائق في توصيل طلبات يومية على طريق عام في السويد.


ونقلت رويترز عن روبرت فالك الرئيس التنفيذي لشركة إينريد السويدية إن الشركة تجري محادثات شراكة مع كبار الموردين للمساعدة في توسيع نطاق الإنتاج وتسليم الطلبات ولم تستبعد الشركة إقامة علاقات مستقبلية مع كبار مصنعي الشاحنات.


وأضاف فالك أن “إينريد” ستتقدم بطلبات في العام المقبل للحصول على مزيد من تصاريح العمل على الطرق العامة وأنها تعتزم التوسع إلى الولايات المتحدة.


ويبلغ وزن الشاحنة “تي بود” التي لا تحتوي على مقصورة سائق 26 طنا عندما تكون ممتلئة وهو ما تقدر الشركة أنه سيخفض تكاليف التشغيل بنحو 60 بالمئة بالمقارنة بشاحنة تعمل بالديزل ويقودها سائق.

 