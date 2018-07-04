لأول مرة خدمة البث التلفزيوني على هواتفنا المحمولة

في تجربة جديدة على الاتصالات السورية وفرت الشركة العامة للاتصالات، مع انطلاق مونديال كرة القدم 2018 خدمة (iptv)، وهي خدمة مشاهدة قنوات البث التلفزيوني عبر اتصال منفصل عن خدمة الإنترنت شريطة توفر بوابة إنترنت (adsl) متضمنة قنوات مجانية، وأخرى مأجورة موزعة على باقات محددة من ناحية أجر الاشتراك والأقنية.



مدير اتصالات ريف دمشق المهندس جمال قالش قال إن عدد المشتركين في الريف بلغ لغاية الآن 250 مشتركاً في مراكز الخدمة، مشيراً إلى أن الخدمة تم تفعيلها منذ ما يقارب الشهر، ولا تتطلب رفع سرعة الإنترنت، كما أن سرعة الإنترنت لا تؤثر على تلك الخدمة، وعن الخدمات الأخرى التي تقدم عبر تقنية iptv بين القالش أن هناك خدمة live tv بحيث يتم مشاهدة البث المباشر للبرامج التلفزيونية التي يتم الاشتراك بها حسب الباقات.



وعن أجر الاشتراك العام في الخدمة أوضح القالش أنها 1000 ليرة وتدفع لمرة واحدة فقط، في حين أجر الاشتراك الشهري يكون بحسب الباقات أي ليس بحسب السرعة وإنما بحسب عدد القنوات المطلوبة، فهناك الباقة الذهبية ( like cold) بأجر اشتراك 3200 ليرة وتتيح 90 قناة 61 منها مشفرة (آمنة) أي نستطيع مشاهدتها، وهناك الباقة الفضية والبرونزية والمميزة والرياضية والعائلية. موضحاً أن المشترك يحتاج إلى استخدام شاشة ذكية “سمارت” تدعم الميزة الجديدة مدعومة بتطبيق أندرويد، وفي حال استخدام الهواتف الذكية، أو الـ”التاب” لا حاجة لوجود جهاز “stbox” هذا الأخير يتم الحصول عليه من قبل السورية للاتصالات أو من قبل مخدم الخدمة أو من السوق المحلية. وعن توزع المراكز كشف القالش أنه في مدينة دمشق هناك 18 مركزاً، وفي الريف 16 وفي محافطة حمص 19 مركزاً، وفي حماة 35 مركزاً وفي طرطوس 4، في حين بين مدير اتصالات دمشق المهندس يونس حسن في اتصال هاتفي أن عدد المشتركين في الخدمة 590 مشتركاً.

البعث