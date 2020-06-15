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لأول مرة بعد 8 سنوات.. الامتحانات العامة ستقام في ريف محافظة الرقة

أوضح محافظة الرقة عبيد الحسن أنه للمرة الأولى منذ 8 سنوات ستقام امتحانات الثانوية العامة في الريف الذي تم استعادته في المحافظة، وسيتقدم للامتحان 6 آلاف طالب موزعين على 44 مركز مع اتخاذ كامل الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا وبما يسهل العملية الامتحانية.

وبيّن المحافظ لإذاعة “شام إف إم”، أن هناك 4 آلاف طالب سيخرجون من المناطق التي تسيطر عليها “قسد”، موضحاً أن المحافظة ستوفر للطلاب وسائل النقل وإقامة مريحة وصحية في مراكز خصصت لهذا الغرض مع خدمات إطعام كاملة، كما يمكن لمن يرغب من الطلبة الانتقال من وإلى الريف الذي تم استعادته في يوم كل مادة من معبر شنان الذي سيكون مفتوحاً للطلاب طيلة فترة الامتحان.

كما أشار الحسن إلى أن امتحان شهادة التعليم الأساسي (التاسع) سيكون خلال شهر آب، وهو يقام للمرة الأولى منذ 8 سنوات وكل الطلاب المسجلين للعام الحالي هم من المقيمين في الريف الذي تم استعادته، ولن يكون هناك طلاب وافدين من بقية المناطق.

وحدّد الفريق الحكومي المعني بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، تاريخ الـ 21 من شهر حزيران القادم موعداً لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية، لدورة امتحانية واحدة وتقرر إلغاء الدورة التكميلية، وذلك في حال عدم ظهور أي متغيرات تتعلق بالفيروس تستدعي تعديل موعد الامتحان.

وفي وقت سابق، أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن عدد الطلاب المسجلين في الشهادات كافة لدورة 2020م الأولى وصل في فترة استئناف التسجيل إلى /12936/طالباً وطالبة في المحافظات جميعها، بينهم /5197/ تلميذاً لشهادة التعليم الأساسي، و/6045/ طالباً للثانوية العامة، و/18/ طالباً للثانوية الشرعية، و/1676/ طالباً للشهادة الثانوية المهنية.