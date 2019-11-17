لأول مرة .. الذهب يتخطى الـ28 ألف ليرة سورية

ووسط حالة من الركود سادت السوق بالكامل، ارتفع غرام الذهب يوم الخميس 14/11/2019 الماضي بمقدار 500 ليرة مسجلاً 28200 ليرة سورية بعد أن سجل الأربعاء سعر 27700 ليرة للغرام عيار 21، وفق ما نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها الرسمية.



فيما سجل عيار الـ 18 مبلغ 24172 ليرة سورية، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة عالمياً والتي سجلت 1470 دولار أمريكي، أي ما يعادل مليون و 17 ألف و 500 ليرة سورية.



أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد ارتفع سعر الليرة الذهبية السورية إلى 230600 ليرة والليرة الذهبية عيار 22 قيراط سجلت ارتفاعاً مماثلاً إلى 241300 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 230600 ، بينما الليرة الذهبية الرشادية هبط سعرها إلى 2015000 ألف ليرة.



وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 1300 ليرة.



تجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع سعر الأونصة في الأسوق العالمية الذي حدث نتيجة تبدد الآمال بحصول اتفاق تجاري صيني أمريكي.

ويعتبر هذا ثالث ارتفاع تاريخي بسعر الذهب حيث سبق وسجل أول مرة ارتفاعاً أواخر آب المنصرم، تمثل بـ8000 ليرة سورية مقارنة مع سعره ببداية العام، وفي الارتفاع التاريخي الثاني، ارتفع سعر غرام الذهب بنسبة 34.2% عما كان عليه في بداية العام ليرتفع بمقدار 9600 ليرة من 17500 ليرة في 31/12/208 إلى 27100.



وبالنسبة لسعر صرف الدولار، يثبت مصرف سورية المركزي سعره عند 434 ليرة سورية للدولار الواحد شراء، و438 ليرة سورية للمبيع، بينما تجاوز سعره للمبيع والشراء في السوق السوداء الـ700 ليرة سورية.