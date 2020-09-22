لأنها أخطأت بإجابتين .. معلمة في الصين تضرب تلميذة حتى الموت

أقدمت معلمة رياضيات في مدرسة ابتدائية في مقاطعة “سيتشوان” بالجنوب الغربي الصيني، على معاقبة تلميذة عمرها 10 سنوات، بسبب فشلها بالإجابة على سؤالين بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة، وتزامن ذلك مع يوم المعلم في الصين 10 أيلول.



ونقلت صحيفة Oriental Daily الصينية في هونغ كونغ، أن ما فعلته المعلمة بالتلميذة التي لم تذكر اسمها، كان قاسيا ووحشيا، بعد أن أخطأت التلميذة بالإجابة على السؤالين.



فطلبت المعلمة من التلميذة أن تنهض من مقعدها وتجلس أرضا على ركبتيها، ثم سحبتها جذباً من أذنيها، وبعدها توقفت وانهالت بالضرب على رأسها.



ثم عادت المعلمة وجرتها مجددا من أذنيها، على مرأى من زميلاتها بالصف، وبينهن أختها التوأم، إلى درجة لم تتمكن المضروبة من الوقوف بعد أن انتهى العقاب، لذلك أسرعت زميلات لها وأعدنها إلى مقعدها شبه متهالكة.



واتصلت المعلمة “وانغ” بجدة التلميذة، وطلبت منها الحضور لترافق حفيدتها من المدرسة إلى البيت، وعند وصول الجدة وجدتها لا تستطيع الكلام وبلا قدرة حتى على فتح عينيها.



حيث نقلتها إلى المستشفى، وفيه فارقت التلميذة الحياة متأثرة بالعقاب، وهي التي حملت معها باقة من الورد أهدتها في ذلك اليوم للمعلمة بمناسبة عيد المعلم.



ومما أفادت به الجدة أن “حفيدتها كانت تخشى بشدة من حضور درس تلك المعلمة لأنها مولعة بضرب التلاميذ، ولأنها كانت تلجأ إلى العقاب البدني بسبب أي خطأ بسيط.