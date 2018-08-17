كيم جونغ أون: القوى المعادية تحاول خنق شعبنا عبر الحصار والعقوبات

انتقد الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون العقوبات الدولية ضد بلاده معتبرا أنها تستهدف “خنق” الشعب في كوريا الديمقراطية.

ونقلت وسائل إعلام في كوريا الديمقراطية عن الرئيس كيم قوله خلال زيارته لموقع بناء مجمع فونسان كالما السياحي على الساحل الشرقي للبلاد وفق موقع روسيا اليوم إن ورشة البناء الضخمة هذه بمثابة “الرد الجدي على القوى المعادية التي تحاول خنق شعبنا بواسطة الحصار والعقوبات”.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أول أمس فرض عقوبات على شركتين روسية وصينية بدعوى انتهاكهما الحظر الاقتصادي المفروض على كوريا الديمقراطية.



وتواصل واشنطن سياسات العقوبات ضد بيونغ يانغ على الرغم من وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفعها اثر لقائه نظيره الكوري الديمقراطي في حزيران الماضي.