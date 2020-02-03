كيم أدونيزيو : ما تريده النساء

الشاعرة الأمريكية كيم أدونيزيو ـ ترجمة: ماجد الحيدر:

أريد ثوباً قرمزياً

أريده رقيقاً ورخيصاً

أريده ضيقاً جداً

أريد أن أرتديه

حتى يمزقه أحدهم عنّي

أريده عاري الظهر، دون أكمام

حتى لا يحتاج أحد الى تخمين ما تحته

أريد أن أقطع به الشارع

قبالة مخزن الأدوات المعدنية

بكل تلك المفاتيح التي

تلمع في نافذته

قبالة مقهى السيد "ونغ" وزوجته

حيث يبيعان الكعك المصنوع بالأمس

قبالة الأخوين "غيرا"

وهم ينزلون الخنازير من الشاحنة

ويحملونها في العربة الصغيرة

رافعين أخطامها اللامعة فوق أكتافهم

أريد أن أسير كما لو كنت

المرأة الوحيدة في هذا العالم

وكما لو أن بيدي أن أختار

أريد ذاك الرداء الأحمر بشدة

أريده لأؤكد أسوأ مخاوفك عني

أريده لأريك أني لا آبه بك أو بأي شيء

سوى ما أريد

وحين أعثر عليه ، على الثوب ذاك

سأنتزعه من حمالته

كما لو كنت أختار جسدا

ليحملني في هذا العالم

عبر صرخات الميلاد وكذلك صرخات الحب

سأرتديه كالعظام ، كالجلد

وسيكون هو لا غير

الثوب اللعين الذي أُدفَنُ فيه.