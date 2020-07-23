كيلو الخبز الأسمر بـ1000 ليرة في طرطوس!

رفعت مخابز القطاع الخاص التي تنتج الخبز الأسمر (خبز النخالة) في طرطوس سعر الكيلو إلى ألف ليرة حيث باتت تبيع كل ثلاثة أرغفة صغيرة الحجم بمئة ليرة، أي إن الثلاثين رغيفاً أصبحت تباع بألف ليرة.



وعلى اعتبار أن نسبة غير قليلة من المواطنين يتناولون هذا الخبز بدل الخبز العادي لأسباب صحية وغيرها وصلت شكوى منهم لـ«الوطن» من هذا الارتفاع الكبير في السعر ومن عدم قيام (التموين) بأي خطوات لضبط المخالفين وإعادة الأمور إلى نصابها.



وفي زيارة إلى أكثر من مخبز في مدينة طرطوس وبالشراء منه تبين أنهم يبيعون الخبز بالعدد وليس بالوزن حيث إن كل ثلاث خبزات سعرها مئة ليرة وبعد وزن الثلاثين خبزة كانت المفاجأة بأن وزنها لا يتجاوز الـ(1100) غرام فقط.



عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في مجلس المحافظة بيان عثمان أوضح أنه تم رفع سعر الكيلو إلى 400 ليرة مع وجوب تقديمه للمستهلك بكيس نايلون وضرورة الإعلان عن هذا السعر بشكل واضح.



من جانبه مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان حسام الدين وفي اتصال هاتفي وعد بتنظيم ضبوط بحق كل من يخالف السعر.



لكن مازال الواقع كما هو من حيث حجم الخبزة وسعرها وسعر الكيلو!





هيثم يحيى محمد