كيلو البصل الأخضر بعشرة أضعاف كيلو البرتقال في طرطوس

وصل سعر كيلو البصل الأخضر في سوق الخضر بطرطوس إلى عشرة أضعاف كيلو البرتقال والكوسا ليست أقل شأنا منه بل تساويه وربما تزيد قليلاً.



في سوق الرمل للخضر الذي يشهد عادة ازدحاما منتصف النهار بسبب تدني أسعاره قياسا لبقية الأسواق في المدينة لم تكن الأمور على عادتها فرواده أقل من المعتاد بكثير وحتى أصوات الباعة غابت أو تناقصت فلا شيء يستدعي الصراخ كما قال لي أحد الباعة، وحدها الأسعار كانت سيدة الموقف.



فكيلو البصل الأخضر 1000 ليرة والبطاطا 400 ليرة والبندورة 400 ليرة والملفوف 200 ليرة والكوسا 1000 والباذنجان 600 ليرة والخيار 1000 ليرة والبصل اليابس 700 ليرة والثوم البلدي 3000 ليرة بالتمام والكمال، أما الحمضيات المسكينة فبقيت بحدود 150 ليرة وكذلك الزهرة 150 ليرة.



في حين بقيت الفواكه على حالها فالتفاح 650 ليرة والموز 700وحتى 900 ليرة.أما اللحوم فلا تزال بعيدة عن متناول ذوي الدخل المحدود فلحم العجل 8500 ليرة والخروف 12000 ليرة أيضاً والفروج 1800 ليرة سورية للكيلو طبعا والسمك تبدأ أسعاره من 2500 ليرة لكيلو الغبّص ولا تنتهي بالسلطاني 25000 ليرة للكيلو.



مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس حسان حسام الدين أعاد سبب ارتفاع أسعار الخضر الحالية إلى موجة الصقيع السابقة أما البطاطا فهي خارج موسمها وقسم منها حلبي «المدعبلة» أما القلع الجديد فنسبته قليلة جداً حتى الآن. مؤكداً أن الدوريات موجودة دائماً في الأسواق ضمن الشعب التموينية وقطاعات مدينة طرطوس للتعامل مع أي شكوى في حينها.



وأشار إلى قيام الدوريات التموينية بتنفيذ 91 ضبطاً و3 إغلاقات خلال الأسبوع الفائت فقط مبيناً أن الإغلاقات شملت معمل مخللات ومطعماً لمدة أسبوع لوجود عينات مخالفة جرثوميا ومحطة وقود بسبب نقص الكيل.

الوطن