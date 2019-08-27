كيفية نقل صندوق البريد من Yahoo أو Outlook إلى Gmail

أصبح Gmail واحداً من خدمات البريد الإلكتروني الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، وفي العديد من الأوقات نكتشف حاجتنا لاستخدام خدمة واحدة للوصول لكل الرسائل الإلكتروني من مختلف الخدمات.



يمكن استيراد كل رسائلك الإلكترونية القديمة من خدمات أخرى مثل Microsoft Outlook أو Yahoo أو حتى حسابات Gmail الأخرى بسهولة إلى Gmail مجاناً وبدون أي مقابل حيث تستخدم خدمة البريد الإلكتروني من جوجل أداة نقل مدمجة تُعرف بـ ShuttleCloud تتيح لمستخدمي Gmail استيراد كل شيء مجاناً.



وبحسب ما نشر موقع GadgetsNow الهندي؛ إليكم الخطوات التي تحتاجون إليها لاستيراد كل الرسائل الإلكترونية القديمة:



1. سجل دخولك لحساب Gmail، اذهب إلى الإعدادات أعلى يمين الشاشة وانقر على أيقونة الإعدادات.



2. اذهب إلى الحسابات والاستيراد ثم انقر على استيراد البريد وجهات الاتصال. وسوف تظهر نافذة جديدة.



3. اكتب عنوان بريدك الإلكتروني في المربع ثم انقر على الاستمرار.



4. اكتب عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد نقل الرسائل الإلكترونية منه ثم انقر على الاستمرار.



5. عبر استخدام تلك الخدمة، توافق على شروط استخدام وسياسة خصوصية ShuttleCloud. اقرأ الشروط ثم انقر على «الاستمرار».



6. ستظهر نافذة جديدة. للذهاب إلى الخطوة التالية، اكتب بياناتك في صفحة تسجيل الدخول. يمكنك تخطي تلك الخطوة إذا كنت مسجل الدخول بالفعل.



7. الآن، سيكون عليك منح هذه الأداة الأذون اللازمة للوصول لبريدك الإلكتروني. اقرأ الصفحة وتحقق من الأذون التي سوف تمنحها للأداة. انقر على نعم بعد الانتهاء.



8. إذا وصول التطبيق إلى بريدك الإلكتروني، سترى رسالة: «نجحت المصادقة». الآن، يمكنك إغلاق النافذة.



9. بعد إغلاق النافذة الثانية، يمكنك الآن اختيار المعلومات التي تريد استيرادها إلى حساب Gmail. ضع علامة على كل المربعات التي تريدها ثم انقر على بدء الاستيراد.



10. انقر على موافق ثم أغلق النافذة.



11. بعد النقر على بدء الاستيراد، ستحتاج إلى الانتظار بعض الوقت حيث تبدأ الأداة في نقل كل البيانات التي اخترت استيرادها. قد يستغرق ذلك من ساعتين إلى يومين، بناء على البيانات.



12. بالذهاب إلى الحسابات والاستيراد من داخل الإعدادات، يمكنك متابعة حالة الاستيراد.



13. إذا أردت إيقاف عملية الاستيراد، في حالة استخدام عنوان بريد إلكتروني خاطئ، اذهب إلى الحسابات والاستيراد وانقر على الإيقاف.



14. سترى رسالة تأكيد، انقر على موافق.