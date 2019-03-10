كيف يمكنك حماية حساب ”واتساب“ من الحجب المؤقت؟

حدثت شركة واتس آب صفحة الأسئلة المتكررة FAQs على موقعها الرسمي للويب بإضافة جزء مخصص لأسباب الحجب المؤقت للحسابات على الخدمة.



وكان السبب الوحيد والرئيسي هو استخدام تطبيقات الطرف الثالث البديلة عن التطبيق الأصلي للخدمة والتي عادة ما تغري المستخدمين بوجود مزايا مختلفة واسعة غير متوفرة في التطبيق الأصلي.



لذلك كي تتمكن من حماية حسابك من الحجب المؤقت الذي بدأت الخدمة في تطبيقه على بعض المستخدمين، عليك اتباع الخطوات التالية:



A- قم بتثبيت التطبيق الأصلي للواتسآب من داخل متجر بلاي ستور فورًا واحذف التطبيق البديل من هاتفك.



B- تأكد من أنك قمت بأخذ نسخة احتياطية من رسائلك، ولكن إذا تعرض حسابك بالفعل للحجب المؤقت، فيمكنك استعادته والانتقال للتطبيق الرسمي للواتس آب مع الحفاظ على كافة رسائلك من خلال الخطوات التالية:



1- قم بالدخول إلى إعدادات التطبيق وتأكد من إجراء عملية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من محادثاتك على هاتفك.



2- ادخل إلى إعدادات الهاتف ومنها إلى الجزء الخاص بالتخزين Storage ومن هناك افتح ملفاتك Files.



3- ابحث عن اسم التطبيق الذي تستخدمه مثل GB WhatsApp أو WhatsApp Plus وقم بتغيير اسم الملف إلى WhatsApp



4- حمّل التطبيق الأصلي للواتسآب على متجر غوغل بلاي، وعندما تنهي عملية تسجيل دخولك اطلب عمل استعادة لمحادثاتك Restore واضغط Next عندها سيكون التطبيق الأصلي الجديد جاهز ويحمل بداخله محادثاتك بشكل طبيعي.