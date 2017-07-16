بالرغم من السعادة التي يشعر بها البعض عند توجهه للمطار للسفر إلى بلد أخر وقضاء إجازة ممتعة مع الأهل والأصدقاء خلال العطلة الصيفية، يشعر الآخرون بالقلق، بل وربما في بعض الأحيان يشعر بالرعب من ركوب الطائرة.



تعرف هذه الحالة باسم "فوبيا الطيران" وتكاثرت أعداد الذين يخشون من هذه الحالة، خاصة بعد انتشار الأخبار المفزعة عن حوادث سقوط الطائرات.



وكان من بين أهم العوامل التي أدت إلى تعزيز هذه الظاهرة تركيز وسائل الإعلام على حالات سقوط الطائرات أو اختفائها، الأمر الذي جعل العديد الأشخاص يمتنعون عن ركوب الطائرات، والتوجه إلى استخدام وسائل أخرى قدر الإمكان.



وتنتج هذه الحالة النفسية بالنسبة لبعض الركاب بسبب الغموض الذي يلف عملية الهبوط والاضطرابات الجوية والطيران عبر العواصف الرعدية والضباب، في حين أن كل هذه الأمور تعد أشياء طبيعية.

كيف يمكن التغلب على فوبيا الطيران؟



هنا علينا أن نذكر أن احتمالية أن يموت الانسان في حادث طيران هي تقريبا 1 من 11 مليون فقط، بينما احتمالية أن يموت الشخص بحادث سيارة هي 1 من بين كل 5000، وهذه بالتأكيد نسبة أكبر بكثير من الأولى، وهذا يؤشر بوضوح إلى ندرة حوادث الطائرات ويشير إلى سلامة استخدام الطائرات.



وللتغلب على حالة الخوف الشديد من الطائرات يلجأ العديدون لتلقي العلاج النفسي، حيث يستعين الطب النفسي بتقنيات عديدة كالتأمل والاسترخاء والخيال المُوجّه. أيضا اختيار شركة الطيران الأنسب يبعث على الكثير من الراحة النفسية، لذا على الجميع التروي قبل التوجه إلى شركة طيران معينة.



ومن الأمور المهمة أيضا أن تناول وجبة غنية بالعناصر الغذائية قد يساعد في النوم أثناء الرحلة. ويجب تجنُب شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والتي تعمل على زيادة التوتر، واستبدالها بالماء، وقد تكون بعض الأدوية من الحلول المناسبة أيضا في بعض الحالات، مثل المهدئات.



وقد يساعد اختيار المقعد البعيد عن النافذة في تخفيف حدة التوتر.